Синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни учебного года

Погода в Москве в первые дни нового учебного года будет комфортной, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«1 сентября осадков не ожидается, хотя небо будет облачным, температура +23…+24 градуса, совершенно комфортная для начала сентября», — заявил метеоролог. Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 3–8 м/с.

2 и 3 сентября погода существенным образом не изменится. В Гидрометцентре также не ожидают осадков, хотя погода и будет облачной. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов.

Нынешняя теплая погода, по статистике, бывает раз в 25 пять лет, подчеркнул Вильфанд. «Это значит, что температура, превышающая норму на 6–7 градусов, длится в течение 5–6 дней. Такой не просто теплый, а продолжительный теплый период встречается действительно нечасто», — сказал метеоролог.

Ранее стало известно, что в Москве побит температурный рекорд века для 29 августа. Воздух в Москве в среду к полудню прогрелся до 29 градусов.

Ранее температурный рекорд для 29 августа зафиксировали в 2002 году, когда температура воздуха составила +27,3 градуса, сообщает НСН. Абсолютный же рекорд был установлен в 1938 году, когда столбик термометра показал +34,9 градуса.

Синоптики полагают, что температура воздуха в Москве 29 августа может достичь +31 градуса, превысив норму на 10 градусов, сообщает сетевое издание m24.ru.