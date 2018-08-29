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Синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни учебного года

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
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Погода в Москве в первые дни нового учебного года будет комфортной, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«1 сентября осадков не ожидается, хотя небо будет облачным, температура +23…+24 градуса, совершенно комфортная для начала сентября», — заявил метеоролог. Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 3–8 м/с.

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2 и 3 сентября погода существенным образом не изменится. В Гидрометцентре также не ожидают осадков, хотя погода и будет облачной. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов.

Нынешняя теплая погода, по статистике, бывает раз в 25 пять лет, подчеркнул Вильфанд. «Это значит, что температура, превышающая норму на 6–7 градусов, длится в течение 5–6 дней. Такой не просто теплый, а продолжительный теплый период встречается действительно нечасто», — сказал метеоролог.

Ранее стало известно, что в Москве побит температурный рекорд века для 29 августа. Воздух в Москве в среду к полудню прогрелся до 29 градусов.

Ранее температурный рекорд для 29 августа зафиксировали в 2002 году, когда температура воздуха составила +27,3 градуса, сообщает НСН. Абсолютный же рекорд был установлен в 1938 году, когда столбик термометра показал +34,9 градуса.

Синоптики полагают, что температура воздуха в Москве 29 августа может достичь +31 градуса, превысив норму на 10 градусов, сообщает сетевое издание m24.ru.

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