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Внучка Жан-Мари Ле Пена открыла школу будущих антиевропейских политиков

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Внучка основателя французской партии правого толка «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена открыла на западе Франции школу будущих антиевропейских французских лидеров.

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Как сообщило агентство Bloomberg, частная аспирантура обучения Марион Марешаль начала работу в Лионе, программа получения образования длится два года, учатся в школе 70 человек.

«Мы должны вернуть себе влияние и элиту Франции, и наша молодежь — те, у кого есть видение, корни и патриотизм, — должна работать, чтобы добиться успеха и участвовать в национальных дебатах», — сказала 28-летняя Марешаль, не раскрыв источников финансирования учебного заведения, пишет «Газета.ру».

Нынешнего президента Франции внучка Ле Пена считает аномалией.

«Макрон — это аномалия в этом великом историческом движении, которое мы наблюдаем сейчас в Европе», — сказала она, добавив, что в президенте «нет ничего нового — он пришел из той же элиты, денег и власти».

В апреле депутат Европарламента и основатель партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен поддержал возвращение Крыма в состав России.

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