СК отверг польскую версию о взрыве на борту самолета Качиньского

Следственный комитет (СК) России не нашел подтверждения версии Варшавы о взрыве на борту самолета президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском в 2010 году, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, к таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по итогам собственного расследования. Петренко напомнила, что, согласно результатам расследования, к трагедии привела совокупность факторов.

«Это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме в Смоленске. И ошибочные действия экипажа в условиях снижения вне видимости наземных ориентиров, продолжение захода на посадку, а также отсутствие должной реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли», — приводит ее слова «РИА Новости».

Петренко рассказала, что российская сторона всегда шла на встречу Варшаве. Польские следователи 11 раз приезжали в Россию для работы с вещественными доказательствами. При их участии неоднократно проводились осмотры места крушения самолета и его фрагментов.

Она отметила, что по просьбе Варшавы с 3 по 7 сентября в присутствии экспертов из Польши будет проведен дополнительный осмотр агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета, которые хранятся в Смоленске.

В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера согласилась с этими выводами, но теперь польские эксперты утверждают, что на борту якобы прогремел взрыв.

Самолет Ту-154, на борту которого находился Качиньский, а также часть высшего руководства Польши, разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. По версии СКР, к трагедии привела совокупность факторов, в числе которых ошибочные действия экипажа.