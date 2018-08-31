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Роскомнадзор не будет блокировать «Яндекс.Видео»

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Роскомнадзор по итогам проверки не нашел оснований для ограничения доступа к сервису «Яндекс.Видео», заявили в пресс-службе ведомства. 

24 августа Мосгорсуд удовлетворил заявление к «Яндексу» телеканалов холдинга «Газпром-медиа» — ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер». Суд постановил удалить ссылки на пиратский контент в сервисе «Яндекс.Видео». Речь шла о сериалах «Вне игры», «Домашний арест», шоу «Мистические истории» и анимационном сериале «Осторожно, земляне».

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28 августа замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что «Яндекс.Видео» могут заблокировать, если к вечеру 30 августа не будут удалены ссылки на пиратские сайты.

30 августа в «Яндексе» сообщили, что удалили из выдачи ссылки с пиратским контентом по иску «Газпром-медиа», чтобы свести к минимуму риск блокировки Роскомнадзором сервиса «Яндекс.Видео». Надзорное ведомство получило соответствующее уведомление от компании «Яндекс».

Как уточняет «Газета.ру», решение удалить контент в компании объяснили риском блокировки всего поисковика. «Блокировка «Яндекс.Видео» привела бы к недоступности всего yandex.ru, поскольку этот сервис размещается по адресу https://yandex.ru/video/, а большинство провайдеров могут блокировать трафик только по доменному имени», — уточнили в сообщении.

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