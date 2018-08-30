«Яндекс» удалил часть пиратского контента

«Яндекс» удалил из выдачи ссылки с пиратским контентом по иску холдинга «Газпром-медиа», чтобы свести к минимуму риск блокировки Роскомнадзором сервиса «Яндекс.Видео».

Об этом говорится 30 августа в заявлении компании, информирует ТАСС.

«Чтобы минимизировать риск блокировки, из-за которой пострадали бы пользователи «Яндекса», мы приняли решение удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями», — отмечается в документе.

В интернет-компании отметили, что поисковик не может отделить пиратское содержание от легального, так как в числе удаленных могут оказаться ссылки на ресурсы, где содержание размещено правообладателем.

Решение удалить контент в компании объяснили риском блокировки всего поисковика.

«Блокировка «Яндекс.Видео» привела бы к недоступности всего yandex.ru, поскольку этот сервис размещается по адресу https://yandex.ru/video/, а большинство провайдеров могут блокировать трафик только по доменному имени», — уточнили в сообщении.

28 августа заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что «Яндекс.Видео» могут заблокировать, если к вечеру четверга он не удалит ссылки на пиратские сайты.

Телеканалы ТНТ, ТВ 3, 2х2, «Супер» направили заявление в Мосгорсуд с требованием принять предварительные обеспечительные меры к ресурсу «Яндекс», так как поисковик сервиса предлагает пользователям Сети видео со страниц, где незаконно размещены сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне».

Суд удовлетворил заявления телеканалов.