Роскомнадзор пообещал в любом случае заблокировать «Яндекс.Видео»

Блокировка «Яндекс.Видео» вступит в силу в любом случае, несмотря на обжалование решения. Об этом заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Это обеспечительная мера, в любом случае обеспечение иска идет в виде блокирования ресурса на 15 дней», — заявил он ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что «Яндекс» проигнорировал предложение подписать меморандум по борьбе с интернет-пиратством.

«Яндекс» считает, что закон о блокировке пиратского контента не распространяется на поисковые сервисы. Таким образом, требования суда к «Яндекс.Видео» необоснованны и не соответствуют законодательству.

«В соответствии с ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» механика такова: пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта», — цитирует агентство заявление компании. В «Яндексе» подчеркнули, что система функционирует именно так уже давно, и пообещали обжаловать вердикт.

В компании сообщили, что будут работать с правообладателями, чтобы найти решение в рамках правового поля. Администрация поисковика подчеркнула, что решение суда, обязывающее удалить пиратский контент с «Яндекс.Видео», проблему не решает, так как он останется доступным в других системах.

28 августа заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что сервис «Яндекс.Видео» может быть заблокирован, если к вечеру 30 августа не удалит ссылки на нелегальный контент. Соответствующее решение принято Мосгорсудом.

В суд обратились телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Супер». В документе говорилось, что поисковик сервиса предлагает пользователям видео со страниц, где незаконно размещены сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне». Суд удовлетворил заявления телеканалов.