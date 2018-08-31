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Глава МИД Австрии не пожалела о приглашении Путина на свадьбу

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Фото: TACC/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что не пожалела о своем решении пригласить президента РФ Владимира Путина на свою свадьбу.

Как уточнила глава МИД в интервью ORF, несмотря на то, что приглашение Путина вызвало критику со стороны австрийских политиков, коллеги из стран Евросоюза поздравили ее с торжественным событием. 

«Нет, не пожалела. Я получила пожелания от всех своих 27 коллег, которые сегодня приехали сюда — как на заседании (глав МИД стран Евросоюза в Вене. — Ред.), так и лично. Здесь действительно не о чем жалеть», — отметила она. На встрече Кнайсль также продемонстрировала свое обручальное кольцо

18 августа глава МИД Австрии вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. На торжество был приглашен президент России Владимир Путин. Российский глава подарил молодоженам старинную масловыжималку, тульский самовар и картину с сельским пейзажем. Также перед главой австрийского МИДа и ее супругом выступил Кубанский казачий хор.

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