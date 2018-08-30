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Глава МИД Австрии продемонстрировала обручальное кольцо

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Фото: Global Look Press/Guo Cheng
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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль показала свое обручальное кольцо на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Вене.

«Это обручальное кольцо, а это то, что мы называем утренний дар (подарок невесте, который супруг делает на утро после свадьбы. — Ред)», — цитирует министра «РИА Новости».

Оба кольца Кнайсль надеты на безымянный палец.

18 августа глава МИД Австрии вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. На торжество был приглашен президент России Владимир Путин. Российский глава подарил молодоженам старинную масловыжималку, тульский самовар и картину с сельским пейзажем. Также перед главой австрийского МИДа и ее супругом выступил Кубанский казачий хор.

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