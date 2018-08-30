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Росстат представил экипировку сотрудника пробной переписи населения

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Росстат рассказал, как отличить переписчика пробной переписи населения, которая пройдет в 9 регионах в октябре. Все сотрудники будут обеспечены специальной экипировкой. Обязательные атрибуты переписчика — удостоверение, действительное только при наличии паспорта, синяя бейсболка и шарф с символикой пробной переписи, а также синий портфель с надписью: «Федеральная служба государственной статистики». В некоторых регионах на случай неблагоприятной погоды переписчиков будут дополнительно обеспечивать дождевиками, бахилами и налобными фонарями.

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Пробная перепись населения будет проходить с 1 по 31 октября 2018 года и охватит порядка 550 тыс. человек. Ее цель – отработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения 2020 года с учётом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде.

Пробная перепись пройдет в девяти территориях, это Эльбрусский район Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, посёлок городского типа Южно-Курильск муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге.

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