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Пробная перепись населения РФ начнется с портала госуслуг

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Фото: Росстат
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Пробная перепись населения, которая пройдет в России с 1 по 31 октября 2018 года, будет серьезно отличаться от всех пробных переписей населения, проводившихся ранее. Благодаря интернет-технологиям, она впервые в истории охватит всю страну. Для этого на портале госуслуг с 1 по 10 октября 2018 года будет организован доступ населения к услуге «Участие в переписи населения». Любой житель страны, имеющий подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, может самостоятельно заполнив электронный переписной лист на себя и членов семьи.

С 16 по 31 октября на территории 10 районов в девяти регионах России переписчики проведут поквартирный обход: с 16 по 27 октября – стопроцентный, а с 28 по 31 октября – выборочный контрольный обход 10% жилых помещений. Кроме того, жителям будет предоставлена возможность переписаться на переписных участках. Респондентам 10 пилотных районов, уже переписавшимся на портале Gosuslugi.ru и получившим код подтверждения, достаточно будет показать этот код переписчику.

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