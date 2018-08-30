В Брянске пять человек пострадали при обрушении печи на заводе

Пять человек получили ранения при обрушении стенки печи на заводе «Бежицкая сталь» в Брянске. Об этом 30 августа рассказали в экстренных службах региона.

«Обрушилась стенка каркаса печи. Пострадали пять человек», — сказал собеседник агентства «РИА Новости».

Их состояние и обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.

Инцидент не повлиял на работу предприятия.

Сталелитейный завод в Брянске является одним из самых крупных в стране производителей и поставщиков вагонного литья.

Ранее днем в Брянской области установили особый противопожарный режим. По данным регионального управления МЧС, в зоне риска находятся Брянск, Фокино, Сельцо, Дятьковский, Брянский и Карачевский регионы. Особое внимание спасатели уделят местам с торфосодержащей почвой.