В Брянске пять человек пострадали при обрушении печи на заводе
Пять человек получили ранения при обрушении стенки печи на заводе «Бежицкая сталь» в Брянске. Об этом 30 августа рассказали в экстренных службах региона.
«Обрушилась стенка каркаса печи. Пострадали пять человек», — сказал собеседник агентства «РИА Новости».
Их состояние и обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.
Инцидент не повлиял на работу предприятия.
Сталелитейный завод в Брянске является одним из самых крупных в стране производителей и поставщиков вагонного литья.
Ранее днем в Брянской области установили особый противопожарный режим. По данным регионального управления МЧС, в зоне риска находятся Брянск, Фокино, Сельцо, Дятьковский, Брянский и Карачевский регионы. Особое внимание спасатели уделят местам с торфосодержащей почвой.