Химический завод загорелся на западе Мельбурна

Химический завод горит в западном пригороде австралийского Мельбурна.

Как передает телеканал ABC со ссылкой на данные пожарной службы, в ликвидации возгорания задействованы 120 сотрудников и порядка 30 единиц спецтехники. На складах взрываются емкости с ацетиленом и ацетоном.

В районе ЧП закрыты школы, местных жителей просят по возможности не выходить на улицы и не открывать окна из-за токсичности дыма, окутавшего район.

Ранее в Греции загорелся пассажирский паром. В результате инцидента с судна были эвакуированы более 1 тыс. человек.