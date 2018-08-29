Пять женщин в Саудовской Аравии получили лицензии пилотов

Лицензии генерального управления гражданской авиации получили пять жительниц Саудовской Аравии. Документ наделяет их правом управлять пассажирскими самолетами.

Соответствующее заявление управления приводит 29 августа новостной телеканал Al Arabiya.

Женщины получили лицензии пилотов коммерческой авиации, они могут работать в частных авиакомпаниях королевства. До этого дня гражданки королевства могли получать лицензии пилотов в других государствах, но пилотировать самолеты над территорией страны не могли.

В июле Саудовская летная академия впервые открыла набор студенток.

В сентябре 2017 года власти страны отменили многолетний запрет на вождение автомобиля для женщин, окончательно он утратил силу 1 июля 2018 года. Летом министерство юстиции Саудовской Аравии впервые выдало 12 женщинам лицензии на оказание нотариальных услуг.