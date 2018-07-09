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Минюст Саудовской Аравии впервые выдал женщинам нотариальные лицензии

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Фото: Depositphotos
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Министерство юстиции Саудовской Аравии выдало 12 женщинам лицензии на оказание нотариальных услуг. Это первый подобный случай в истории королевства.

Право на права
В Саудовской Аравии женщины-водители впервые выехали на улицы — они боролись за это много лет

Речь идет о сертификатах верификатора, сообщает издание Arab News. Они позволяют исполнять некоторые функции нотариуса — в частности, заверять документы, в том числе учредительные для компаний. Всего в стране около 1,3 тыс. таких специалистов.

В конце июня жительницы Саудовской Аравии впервые в истории получили право водить автомобиль. Ранее это много лет было запрещено (Саудовская Аравия оставалась последней страной в мире, где действовало такое ограничение). В полночь 24 июня женщины массово выехали на улицы городов. Рэперша Leesa A выпустила клип We are driving, снятый в салоне машины. В тексте песни рассказывается, как она рада возможности самостоятельно ездить. Также певица дает другим автомобилисткам совет не пренебрегать ремнями безопасности.

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