Минюст Саудовской Аравии впервые выдал женщинам нотариальные лицензии

Министерство юстиции Саудовской Аравии выдало 12 женщинам лицензии на оказание нотариальных услуг. Это первый подобный случай в истории королевства.

Речь идет о сертификатах верификатора, сообщает издание Arab News. Они позволяют исполнять некоторые функции нотариуса — в частности, заверять документы, в том числе учредительные для компаний. Всего в стране около 1,3 тыс. таких специалистов.

В конце июня жительницы Саудовской Аравии впервые в истории получили право водить автомобиль. Ранее это много лет было запрещено (Саудовская Аравия оставалась последней страной в мире, где действовало такое ограничение). В полночь 24 июня женщины массово выехали на улицы городов. Рэперша Leesa A выпустила клип We are driving, снятый в салоне машины. В тексте песни рассказывается, как она рада возможности самостоятельно ездить. Также певица дает другим автомобилисткам совет не пренебрегать ремнями безопасности.