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Золотые месторождения в России выставили на Avito

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Фото: Global Look Press/Gennadii Khameliyanin
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На сайте Avito выставили на продажу месторождения золота в России. За 1,5 млрд рублей можно приобрести золотые прииски площадью 1,445 тыс. кв. км на реке Амур.

Кроме золота, там есть запасы серебра и молибдена. Лицензия позволяет заниматься добычей до 2030 года с возможным продлением на 15–20 лет.

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Месторождения рассыпного золота в Ульчском районе Хабаровского края обойдутся в 950 млн рублей. Они находятся на пяти лицензионных участках на левом берегу Амура. Компания предлагает продажу «100% долей вновь созданного предприятия с переоформленными лицензиями».

В Челябинской области обзавестись действующим предприятием по добыче рассыпного золота можно за 160 млн рублей.

На сайте есть предложение подешевле — за 65 млн рублей продается месторождение рассыпного золота в Республике Алтай с утвержденными запасами в 350 кг.

Россией география не исчерпывается — за 150 млн рублей можно получить долю в предприятии по добыче золота, меди и других полезных ископаемых в Замбии.

В июне правительство России одобрило соглашение с кабинетом министров Китая о сотрудничестве в реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения в Забайкалье.

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