Директор заповедника в Туве раскрыл детали отдыха Путина

Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Кисилев рассказал журналистам, что во время отдыха в Туве президент России Владимир Путин преодолевал большие расстояния, поднимался в горы и вместе с министром обороны Сергеем Шойгу спас от гибели сибирскую сосну.

Путин интересовался работой сотрудников заповедника и природой, подчеркнул директор заповедника в беседе с kp.ru.

Во время прогулки по горным хребтам готовили они в мобильной кухне, пили чай из термоса, делали настои из трав. Охрана президента находилась на отдалении от него.

«Она [охрана] нас не «преследовала». Была в отдалении, у вертолетов, а мы гуляли спокойно. Там же людей никаких нет», — объяснил Киселев.

Во время прогулки Путин и Шойгу выкопали сибирскую сосну, она выросла на валежине и могла погибнуть.

«Они ее со мхом аккуратно взяли, сказали: «Увезем к себе и посадим в Подмосковье». Фактически спасли», — рассказал он.

Владимир Путин провел выходные, 25 и 26 августа, на Енисее в компании министра обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, главы республики Шолбана Кара-оола и директора Саяно-Шушенского заповедника Геннадия Киселева.