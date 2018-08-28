Глава Тувы рассказал подробности отдыха с Путиным

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол рассказал, как президент России Владимир Путин провел выходные на Енисее 25 и 26 августа.

Компанию главе государства составили министр обороны Сергей Шойгу и директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

По словам Шолбана Кара-оола, ему было очень поучительно находиться в кругу высоких должностных лиц государства.

«Понятно, что я их видел прежде всего как в личностной среде, где они были скорее друзьями, соратниками, чем, скажем, должностными лицами. И в этом отношении мне было приятно наблюдать, как они друг друга поддерживают, как они общаются», — цитирует его «РИА Новости».

Глава Тувы отметил, что Путин практически ежегодно приезжает в регион, и в этом заложено его уважение к народу.

Фотографии с отдыха президента появились в Сети 27 августа. На снимках Путин запечатлен в одежде защитного цвета, шляпе и солнцезащитных очках. Его запечатлели во время похода в горы, сбора грибов, а также прогулки на катере по водоему, отмечает «Газета.ру».

Также опубликовано видео с пребыванием Путина на Енисее.