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Глава Тувы рассказал подробности отдыха с Путиным

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Фото: ТАСС/Никольский Алексей
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Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол рассказал, как президент России Владимир Путин провел выходные на Енисее 25 и 26 августа. 

Сибирские выходные
Перед рабочей поездкой в Сибирский федеральный округ президент отдохнул в горах Тувы

Компанию главе государства составили министр обороны Сергей Шойгу и директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников. 

По словам Шолбана Кара-оола, ему было очень поучительно находиться в кругу высоких должностных лиц государства. 

«Понятно, что я их видел прежде всего как в личностной среде, где они были скорее друзьями, соратниками, чем, скажем, должностными лицами. И в этом отношении мне было приятно наблюдать, как они друг друга поддерживают, как они общаются», — цитирует его  «РИА Новости».

Глава Тувы отметил, что Путин практически ежегодно приезжает в регион, и в этом заложено его уважение к народу. 

Фотографии с отдыха президента появились в Сети 27 августа. На снимках Путин запечатлен в одежде защитного цвета, шляпе и солнцезащитных очках. Его запечатлели во время похода в горы, сбора грибов, а также прогулки на катере по водоему, отмечает «Газета.ру».

Также опубликовано видео с пребыванием Путина на Енисее. 

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