Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Омска в ходе рабочей поездки в регион 28 августа.

В ходе экскурсии по реконструированной улице Ленина глава государства остановился, чтобы побеседовать с большой компанией горожан, сообщает ТАСС.

Они спросили у российского лидера, как он оценил результаты реконструкции центральной улицы Омска. «То, что вот здесь сделали, — это красиво, и очень бережно отнеслись к тому, что было. Как я понимаю, квартал такой исторический, XIX-го века», — ответил Путин.

Одним из первых, на кого обратил внимание президент, стал четырехмесячный ребенок, которого держала на руках женщина. «Андрюша, привет», — улыбнулся президент и «поздоровался» с младенцем за пальчик.

Местные жители пожелали Путину стойкости в работе. Один из собеседников предположил, что меняться местами с главой президента никто бы не захотел. «Кто-то хочет, наверное», — с улыбкой отшутился президент.

После беседы местные жители сделали памятное селфи с президентом, а школьники с дневниками выстроились в очередь за автографом российского лидера.

В ходе поездки в Омскую область Путин прокомментировал ситуацию вокруг пенсионных изменений. По его словам, дискуссии по этому вопросу были ожидаемы. Глава государства также заявил, что все решения, связанные с изменениями пенсионного законодательства, должны быть справедливыми и взвешенными, поскольку касаются судеб миллионов людей.