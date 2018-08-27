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Михаил Боярский рассказал о возвращении в «Гардемарины»

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Народный артист РСФСР Михаил Боярский подтвердил свое участие в съемках фильма «Гардемарины-4». Об этом актер рассказал в беседе с телеканалом «360».

«Идея не моя, но я с удовольствием принял предложение Светланы Дружининой. <…> Там будут играть мои друзья, в том числе Дмитрий Харатьян», — рассказал актер, которому предстоит сыграть роль погибшего в прошлой части шевалье де Брильи.

Боярский добавил, что его больше интересует не роль, а то, каким получится фильм в целом. Первый съемочный день у него прошел 25 августа.

Режиссером картины выступит Светлана Дружинина. Помимо Боярского и Харатьяна роли в фильме исполнят Кристина Орбакайте, Ольга Машная, Анна Семенович и Дима Билан. Как пишет НСН, события новой картины развернутся во время Русско-турецкой войны в 1787 году, а главными героями фильма станут дети гардемаринов.

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