Контрактная цепь: Пенсионный фонд России переходит на блокчейн

ПФР планирует использовать технологию блокчейн для отслеживания информации о трудовых договорах между работодателями и сотрудниками. Таким образом фонд намерен уменьшить свои расходы на хранение и обслуживание большого объема данных, рассказали «Известиям» в его пресс-службе. Для этого до конца года будут подготовлены предложения по объединению всех информационных систем ПФР в единую цифровую платформу, которая будет использовать технологию распределенного реестра данных.

Речь идет о введении смарт-контрактов. Это новый вид договоров, которые заключаются в электронной форме и утверждаются сторонами цифровой подписью. Для того чтобы ее оформить, гражданину необходимо обратиться в МФЦ или любой другой удостоверяющий центр и подать необходимые документы. Сейчас ПФР аккумулирует данные о налоговых отчислениях и страховых взносах работодателей на своих серверах. В дальнейшем вся эта информация будет храниться с помощью распределенных баз данных. Технология блокчейн в данном случае позволяет однозначно зафиксировать все договоренности и необходимые документы, а возможность внести правки задним числом исключается.

Переход на закрепление трудовых отношений в электронной форме будет постепенным. В июне председатель правительства Дмитрий Медведев сообщил, что система цифровых трудовых книжек начнет свою работу только с 2020 года, но и после этого работодатели продолжат вести традиционный бумажный документооборот.

— Внедрение смарт-контрактов в трудовые отношения позволит в будущем отказаться от обязательного заключения их в бумажном виде, но иметь о них информацию в любой момент времени, как это сегодня происходит с правом на недвижимость, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ПФР. — Технология блокчейна позволит распределить информацию о трудовых договорах между работодателями и удостоверяющими центрами, сэкономив расходы ПФР на хранение и обслуживание большого объема данных, при этом граждане будут дополнительно защищены от нерадивых работодателей, которые оформляют трудовые договоры с нарушением законодательства.

Как отметили в ПФР, в условиях тотального перехода к цифровой экономике получают распространение и развитие так называемые глобальные цифровые платформы, которые становятся единой основой для создания многочисленных сервисов для населения. Такие платформы, причем мирового масштаба, уже созданы в области сетевой торговли, транспортной логистики, туристических сервисов. Их функционал стремительно распространяется на область оказания финансовых, социальных и телекоммуникационных услуг. В Пенсионном фонде в качестве примера привели Amazon, Alibaba, Booking, Airbnb, Saloodo и многие другие.

— Цифровая платформа ПФР должна стать агрегатором цифровых сервисов в области социального обеспечения населения. Платформа должна обеспечивать интеграцию даже таких сервисов, о которых мы еще ничего не знаем, в этом и будет ее уникальность. Цифровая платформа ПФР должна, с одной стороны, существенно снизить трансакционные издержки фонда, а с другой — обеспечить его проактивное развитие в условиях цифровизации российской экономики, — добавили в пресс-службе.

ПФР_1 Фото: агентство городских новостей «Москва»



По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, в России широко распространены нарушения в сфере трудового законодательства на уровне малых и средних предприятий. И внедрение современных технологий позволит отслеживать подобные ситуации.

— В инициативе Пенсионного фонда есть смысл. Чем больше возможностей для повышения эффективности и удобства в сфере управления персоналом, тем лучше. Сегодня очень высок уровень нарушения трудовых соглашений между сотрудниками и работодателями. В основном это относится к малым и средним предприятиям. Права работника на них нередко нарушаются с самого начала, когда сразу определяются некие условия не только при приеме на работу, но и при увольнении. Готовятся документы, которые облегчают увольнение работника в случае возникновения каких-то конфликтов с работодателем, — рассказал Александр Щербаков.

Согласно данным Роструда, только за прошлый год было подано больше 465 тыс. обращений со стороны граждан по нарушениям трудовых прав. За 2017 год госинспекторами с работодателей было взыскано более 20 млрд рублей.

В правительстве и экспертных кругах неоднократно высказывалась мысль, что развитие смарт-контрактов в корне изменит отношения между физическими и юридическими лицами в будущем. Появление такой технологии не только сделает их прозрачнее, но и поможет высвободить множество людей, чья деятельность связана с заключением соглашений и договоров.