В минэнерго Украины назвали фейком письмо «Росатому» о сотрудничестве

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик опроверг существование письма в адрес «Росатома», в котором говорилось о необходимости возобновить ряд совместных проектов с топливной компанией ТВЭЛ в ядерной энергетике, сообщает украинское издание «Экономическая правда».

Ранее это издание опубликовало письмо Насалика в адрес «Росатома», в котором министр сообщал о желании восстановить двустороннее сотрудничество с Москвой в сфере ядерной энергетики.

При этом издание отмечает, что минэнерго Украины рассматривает два варианта, связанных с сооружением на Украине завода по производству ядерного топлива.

Первый предусматривает расторжение договора с ТВЭЛ, а также «требования Украины к России о возврате $8,5 млн, инвестированных в прошлые годы украинской стороной».

Второй вариант предполагает выкуп инвестором российской доли акций в совместном предприятии, которое должно было заняться строительством завода.

Правительство Украины еще в 2010 году утвердило ТВЭЛ победителем конкурса на строительство завода по производству ядерного топлива, сообщает ТАСС. Под сооружение объекта выделили 6,8 га в Кировоградской области, бюджет оценивался в $450 млн.

Для реализации проекта создали завод по производству ядерного топлива, 50% плюс одна акция которого владеет украинский госконцерн «Ядерное топливо», а остальным — ТВЭЛ.

Ранее заместитель директора «Росатома» Кирилл Комаров в разговоре с журналистом портала iz.ru не смог подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере ядерной энергетики.

В конце мая депутат Верховной рады Виктория Войцицкая заявила, что сотрудники украинских атомных электростанций из-за критического недофинансирования отрасли начали массово уезжать работать в Россию, Турцию и Белоруссию.