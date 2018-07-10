Прямой эфир

«Росатом» проверяет на «утку» желание Украины расширить сотрудничество

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель директора «Росатома» Кирилл Комаров в разговоре с журналистом портала iz.ru не смог подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере ядерной энергетики.

Ранее украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что глава минэнерго Украины Игорь Насалык обратился в письме к замдиректора «Росатома» Кириллу Комарову, предложив ему увеличить масштаб сотрудничества по ядерной энергетике. Насалык предложил провести встречу в Брюсселе с 9 по 12 июля. По его словам, пришло время возобновить некоторые совместные проекты, в частности проект по созданию в Украине производства топливной компании «Росатома» ТВЭЛ.

«Никак пока ничего подтвердить не могу. Я сейчас не в офисе нахожусь, а на «Иннопроме» в Екатеринбурге. Но по состоянию на вчерашний день, когда я был в офисе, никаких писем не получал. Учитывая деликатность темы, я предпочел бы сейчас ничего не комментировать. Давайте проверим, есть какие-то письма или нет. Может, это всё утка какая-нибудь», — сказал Комаров.

В конце мая депутат Верховной рады Виктория Войцицкая заявила, что сотрудники украинских атомных электростанций из-за критического недофинансирования отрасли начали массово уезжать работать в Россию, Турцию и Белоруссию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина предложила России сотрудничество в сфере ядерной энергетики
«Росатом» выходит на новые рынки сбыта
Госкорпорация планирует строительство в Китае, Узбекистане и Саудовской Аравии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017