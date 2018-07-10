«Росатом» проверяет на «утку» желание Украины расширить сотрудничество

Заместитель директора «Росатома» Кирилл Комаров в разговоре с журналистом портала iz.ru не смог подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере ядерной энергетики.

Ранее украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что глава минэнерго Украины Игорь Насалык обратился в письме к замдиректора «Росатома» Кириллу Комарову, предложив ему увеличить масштаб сотрудничества по ядерной энергетике. Насалык предложил провести встречу в Брюсселе с 9 по 12 июля. По его словам, пришло время возобновить некоторые совместные проекты, в частности проект по созданию в Украине производства топливной компании «Росатома» ТВЭЛ.

«Никак пока ничего подтвердить не могу. Я сейчас не в офисе нахожусь, а на «Иннопроме» в Екатеринбурге. Но по состоянию на вчерашний день, когда я был в офисе, никаких писем не получал. Учитывая деликатность темы, я предпочел бы сейчас ничего не комментировать. Давайте проверим, есть какие-то письма или нет. Может, это всё утка какая-нибудь», — сказал Комаров.

В конце мая депутат Верховной рады Виктория Войцицкая заявила, что сотрудники украинских атомных электростанций из-за критического недофинансирования отрасли начали массово уезжать работать в Россию, Турцию и Белоруссию.