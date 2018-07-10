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Украина предложила России сотрудничество в сфере ядерной энергетики

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Фото: РИА Новости/Вадим Жернов
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Киев заинтересован в восстановлении двустороннего сотрудничества с Москвой в сфере ядерной энергетики. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда».

В письме в адрес «Росатома» глава Минэнерго Украины Игорь Насалик предложил провести встречу в Брюсселе с 9 по 12 июля.

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Министр отметил, что между странами имеются перспективы для наращивания сотрудничества. По его словам, пришло время возобновить некоторые совместные проекты, в частности, проект по созданию в Украине производства топливной компании «Росатома» ТВЭЛ.

Правительство Украины еще в 2010 году утвердило ТВЭЛ победителем конкурса на строительство завода по производству ядерного топлива, сообщает ТАСС. Под сооружение объекта выделили 6,8 гектаров в Кировоградской области, бюджет оценивался в $450 млн.

Для реализации проекта создали «Завод по производству ядерного топлива», 50% плюс одна акция которого владеет украинский госконцерн «Ядерное топливо», а остальным — ТВЭЛ.

В конце мая депутат Верховной рады Виктория Войцицкая заявила, что сотрудники украинских атомных электростанций из-за критического недофинансирования отрасли начали массово уезжать работать в Россию, Турцию и Белоруссию.

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