СБУ заявила об угрозе техногенной катастрофы на АЭС из-за контрафакта

Некачественное оборудование, закупленное руководством Южно-Украинской АЭС, могло привести к техногенной катастрофе. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«СБУ в рамках реализации комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере атомной энергетики заблокировала использование некачественного оборудования на предприятии ЮУАЭС», — говорится в сообщении ведомства.

По информации украинской спецслужбы, должностные лица АЭС сознательно закупали контрафактное электрооборудование для систем безопасности электростанции, создавая такими действиями «условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера».

СБУ и национальная полиция Украины начали совместное расследование инцидента, решается вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности. Контрафактное оборудование отправлено на демонтаж.