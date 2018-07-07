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СБУ заявила об угрозе техногенной катастрофы на АЭС из-за контрафакта

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Фото: РИА Новости
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Некачественное оборудование, закупленное руководством Южно-Украинской АЭС, могло привести к техногенной катастрофе. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«СБУ в рамках реализации комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере атомной энергетики заблокировала использование некачественного оборудования на предприятии ЮУАЭС», — говорится в сообщении ведомства.

По информации украинской спецслужбы, должностные лица АЭС сознательно закупали контрафактное электрооборудование для систем безопасности электростанции, создавая такими действиями «условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера».

СБУ и национальная полиция Украины начали совместное расследование инцидента, решается вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности. Контрафактное оборудование отправлено на демонтаж. 

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