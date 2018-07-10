Россия потребовала раскрыть работу лаборатории в Портон-Дауне

Россия призывает Великобританию прояснить, какие именно работы ведутся в химлаборатории Портон-Дауна. Об этом на сессии Организации за запрещение химического оружия (ОЗХО) заявил глава российской делегации, заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов.

«Думается, что настало время, чтобы власти Великобритании сами наконец четко объяснили, какие работы ведутся в лаборатории Портон-Дауна», — цитирует его «Интерфакс».

Каламанов добавил: «Надо, чтобы Великобритания сообщила в ОЗХО, почему у них в стране «гуляют» отравляющие вещества».

Ранее 10 июля британские медики сообщили, что житель Великобритании Чарли Роули, пострадавший во время инцидента в Эймсбери, пришел в себя. Он по-прежнему находится в критическом состоянии, отметили в больнице, но есть улучшения.

Об отравлении Роули и британки Дон Стерджесс в Эймсбери стало известно 4 июля. Британская сторона утверждает, что они подверглись воздействию того же вещества, которым в марте отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Стерджесс скончалась в больнице 8 июля. Возбуждено уголовное дело об убийстве.