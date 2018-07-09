В Госдуме ответили на обвинения Лондона по отравлению в Эймсбери

Попыткой скомпрометировать Россию назвал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов обвинения британского министра обороны Гэвина Уильямсона в причастности Москвы к смерти британки, отравившейся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери.

«Такие серьезные обвинения требуют тщательного расследования с участием российских следователей. Хотелось бы, чтобы Британия была более ответственной. Такие обвинения подрывают отношения между государствами и понижают уровень доверия», — приводит слова Морозова RT.

Парламентарий отметил, что прошлые обвинения Британии против России нигде не подтвердились, что свидетельствует о политизации процесса. Поэтому теперь заявления британской стороны вызывают сомнения.

Ранее глава Минобороны Уильямсон обвинил Москву в причастности к смерти женщины, отравившейся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери.

Глава Минобороны выразил надежду, что мировое сообщество наряду с Лондоном осудит действия Москвы.

В Кремле ранее выразили сожаление в связи со смертью британки Дон Стерджесс, которая скончалась 8 июля в больнице после отравления в Эймсбери. Дон Стерджесс и Чарли Роули были найдены без сознания 30 июня. Роули до сих пор остается в больнице в критическом состоянии.

По данным британской полиции, в их организмах найдены следы того же нервно-паралитического вещества, от которого пострадали в Солсбери 4 марта бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Скрипали после длительного лечения пришли в себя. Лондон утверждает, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 (класс «Новичок»), и бездоказателно обвиняет в причастности к случившемуся Москву.