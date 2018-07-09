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Великобритания обвинила Москву в гибели британки в Эймсбери

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в причастности к гибели британки, отравившейся нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери, сообщает The New York Times.

«Простая реальность заключается в том, что Россия совершила нападение на британской земле, в результате чего скончалась наша соотечественница», — заявил Уильямсон в парламенте в понедельник, 9 июля.

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Глава Минобороны выразил надежду, что мировое сообщество наряду с Лондоном осудит действия Москвы.

В Кремле ранее выразили сожаление в связи со смертью британки Дон Стерджесс, которая скончалась 8 июля в больнице после отравления в Эймсбери. Дон Стерджесс и Чарли Роули были найдены без сознания 30 июня. Роули до сих пор остается в больнице в критическом состоянии.

По данным британской полиции, в их организмах найдены следы того же нервно-паралитического вещества, от которого пострадали в Солсбери 4 марта бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Скрипали после длительного лечения пришли в себя. Лондон утверждает, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 (класс «Новичок»), и бездоказателно обвиняет в причастности к случившемуся Москву.

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