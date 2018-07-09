Тереза Мэй шокирована смертью пострадавшей в Эймсбери женщины

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что шокирована и потрясена смертью 44-летней Дон Стерджес, которая пострадала при отравлении нервно-паралитическим веществом в английском Эймсбери.

Женщина скончалась в больнице 8 июля. После ее смерти следователи Скотленд-Ярда открыли дело об убийстве. Состояние еще одного пострадавшего, Чарльза Роули, остается критическим.

Женщина и мужчина были найдены без сознания 30 июня в одном из домов в Эймсбери. По данным британской полиции, в их организмах найдены следы того же нервно-паралитического вещества, от которого пострадали британский шпион и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. В МВД Великобритании настаивают, что инцидент не связан с покушением на Скрипалей.

Британский агент и его дочь были найдены без сознания в парке Солсбери 4 марта. После длительного лечения они пришли в себя. Лондон утверждает, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 (класс «Новичок»), и обвиняет в причастности к случившемуся Россию.