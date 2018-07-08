Прямой эфир

Полицейский в Солсбери госпитализирован с подозрением на отравление

0
Фото: ТАSS/PA Images/Yui Mok
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудник британской полиции госпитализирован с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщила больница в Солсбери.

Лондон, гудбай!
Россияне назвали Великобританию одним из самых враждебно настроенных по отношению к РФ государств

Мужчина обратился за медицинской помощью в связи с расследуемым инцидентом, произошедшим в Эймсбери, в госпиталь в Суиндоне. Позднее полицейского перевели в окружную больницу в Солсбери, у которой есть возможность провести необходимые исследования, пишет «РИА Новости».

На данный момент в больнице утверждают, что риска для остальных пациентов и работников не существует. Кроме того, по-прежнему сообщается о низком риске для жителей Солсбери и Эймсбери.

30 июня в одном из домов в Эймсбери обнаружили без сознания 44-летнюю британку Дон Стерджес и ее 45-летнего спутника Чарльза Роули. В Лондоне заявили, что в их организмах найдены следы того же нервно-паралитического вещества, от которого пострадали британский шпион и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.

При этом в МВД Великобритании подчеркнули, что инцидент не связан с покушением на Скрипалей. Британский агент и его дочь были найдены без сознания в парке Солсбери 4 марта. После длительного лечения они пришли в себя. Лондон утверждает, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 (класс «Новичок»), и обвиняет в причастности к случившемуся Россию.

В Москве называют все обвинения бездоказательными и призывают Британию сотрудничать по инцидентам с отравлениями. В МИД России также заявили, что Москва искренне переживает и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в инциденте с отравлением в Эймсбери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова призвала следствие в Эймсбери не поддаваться «грязным играм Лондона»
Великобритания уведомила ОЗХО об инциденте в Эймсбери

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017