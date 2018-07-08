Полицейский в Солсбери госпитализирован с подозрением на отравление

Сотрудник британской полиции госпитализирован с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщила больница в Солсбери.

Мужчина обратился за медицинской помощью в связи с расследуемым инцидентом, произошедшим в Эймсбери, в госпиталь в Суиндоне. Позднее полицейского перевели в окружную больницу в Солсбери, у которой есть возможность провести необходимые исследования, пишет «РИА Новости».

На данный момент в больнице утверждают, что риска для остальных пациентов и работников не существует. Кроме того, по-прежнему сообщается о низком риске для жителей Солсбери и Эймсбери.

30 июня в одном из домов в Эймсбери обнаружили без сознания 44-летнюю британку Дон Стерджес и ее 45-летнего спутника Чарльза Роули. В Лондоне заявили, что в их организмах найдены следы того же нервно-паралитического вещества, от которого пострадали британский шпион и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.

При этом в МВД Великобритании подчеркнули, что инцидент не связан с покушением на Скрипалей. Британский агент и его дочь были найдены без сознания в парке Солсбери 4 марта. После длительного лечения они пришли в себя. Лондон утверждает, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 (класс «Новичок»), и обвиняет в причастности к случившемуся Россию.

В Москве называют все обвинения бездоказательными и призывают Британию сотрудничать по инцидентам с отравлениями. В МИД России также заявили, что Москва искренне переживает и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в инциденте с отравлением в Эймсбери.