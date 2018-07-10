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Пострадавший при инциденте в Эймсбери британец пришел в себя

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Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Пострадавший при инциденте с отравлением в британском Эймсбери Чарли Роули пришел в сознание, заявили в больнице городского округа Солсбери.

«Мы отмечаем небольшое, но значимое улучшение состояния Чарли Роули. Он находится в критическом, но стабильном состоянии. Сейчас он в сознании», — сообщается в Twitter медицинского учреждения.

Об отравлении Роули и британки Дон Стерджесс в Эймсбери стало известно 4 июля. По заявлениям британской стороны, они подверглись воздействию того же вещества, которым в марте были отравлены в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 8 июля Стерджесс скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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