Пострадавший при инциденте в Эймсбери британец пришел в себя

Пострадавший при инциденте с отравлением в британском Эймсбери Чарли Роули пришел в сознание, заявили в больнице городского округа Солсбери.

«Мы отмечаем небольшое, но значимое улучшение состояния Чарли Роули. Он находится в критическом, но стабильном состоянии. Сейчас он в сознании», — сообщается в Twitter медицинского учреждения.

Об отравлении Роули и британки Дон Стерджесс в Эймсбери стало известно 4 июля. По заявлениям британской стороны, они подверглись воздействию того же вещества, которым в марте были отравлены в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 8 июля Стерджесс скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве.