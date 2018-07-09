Косачев возложил на Лондон ответственность за смерть женщины в Эймсбери

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что ответственность за гибель женщины в Эймсбери лежит только на британских властях и тех, кто их в этом покрывает.

«Если подтвердится версия отравления именно боевым веществом, это будет означать, что либо его там много, оно вне контроля и оно может проявить себя опять, либо что убийцы всё еще на свободе и могут вновь его осознанно применить», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что на британских властях лежит исключительная ответственность за должную организацию расследования и предотвращение повторения подобных трагедий.

Ранее в понедельник, 9 июля, министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп призвала Россию к ответу на вопросы в отношении смерти 44-летней британки Дон Стерджесс после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок».