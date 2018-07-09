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Австралия призвала Россию к ответу после смерти британки в Эймсбери

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Фото: Global Look Press/Li Muzi
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Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что имеется ряд вопросов к России в связи со смертью 44-летней британки Доны Стерджесс после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом пишет издание The Australian

Австралия «глубоко опечалена» смертью Стерджесс, заявила Бишоп. По ее мнению, Россия должна объяснить попадание «Новичка» на территорию Великобритании. Глава ведомства заявила, что нервно-паралитический яд «Новичок» — российского производства, однако доказательств не привела.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в причастности к гибели британки, отравившейся нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери.

В Москве заявили, что будут рассматривать отравление в Эймсбери как антироссийскую провокацию в случае, если Великобритания не предоставит доступа к материалам следствия.

Пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери 44-летняя британка Дон Стерджесс скончалась в больнице 8 июля.

Женщина и мужчина были найдены без сознания 30 июня в одном из домов в Эймсбери. По данным британской полиции, в их организмах найдены следы того же нервно-паралитического вещества, от которого пострадали британский шпион и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. В МВД Великобритании настаивают, что инцидент не связан с покушением на Скрипалей.

Британский агент и его дочь были найдены без сознания в парке Солсбери 4 марта. После длительного лечения они пришли в себя. Лондон утверждает, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 (класс «Новичок»), и обвиняет в причастности к случившемуся Россию.

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