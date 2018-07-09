Политолог назвал обвинения России в отравлении в Эймсбери ожидаемыми

То, что Россию рано или поздно обвинят в отравлении жительницы Великобритании в Эймсбери, было очевидно. Без этого все построения, уже сделанные вокруг «дела Скрипалей», рассыпались бы, заявил политолог Дмитрий Дробницкий.

«Если уж они обвинили Россию в отравлении Скрипалей, то теперь будут обвинять и во всех сколько-нибудь похожих случаях», — цитирует Дробницкого «РИА Новости».

По мнению политолога, от британского правительства вполне можно ожидать обвинений в адрес России как попытки отвлечь внимание от собственных внутриполитических проблем, в частности ситуации вокруг Brexit.

Ранее 9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в причастности к гибели британки, отравившейся нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери. По его словам, «простая реальность заключается в том, что Россия совершила нападение на британской земле».

Жительница Великобритании Дон Стерджесс скончалась 8 июля в больнице после отравления в Эймсбери. Ее и Чарли Роули нашли без сознания 30 июня. Роули до сих пор остается в больнице в критическом состоянии.

По данным британской полиции, в их организмах найдены следы того же нервно-паралитического вещества, от которого пострадали в Солсбери 4 марта бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон голословно заявил о причастности Москвы к инциденту. Россия неоднократно категорически отрицала все обвинения и заявляла о необходимости объективного международного расследования.