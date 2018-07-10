Съемки приквела «Игры престолов» стартуют осенью

Съемки приквела саги «Игра престолов» стартуют в октябре 2018 года. Об этом пишут Belfast Telegraph.

Продюсером проекта выступит сценарист «Игры престолов» Брайан Когман, а также писатель Джордж Мартин, автор серии книг «Песнь льда и пламени», на которых основана оригинальная сага, сообщает телеканал «Звезда».

Действия нового сериала будут разворачиваться за тысячи лет до событий оригинала. В частности, зрителям расскажут, как на мир опустилась зима, длившаяся целое поколение. Дата премьеры пока не называется, однако выйдет он не раньше чем через год после окончания оригинальной саги. В последнем сезоне «Игры престолов» будет шесть эпизодов, продолжительность каждого из которых будет соответствовать полнометражному фильму. На экраны финальный сезон выйдет не раньше 2019 года.