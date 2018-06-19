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Эмилия Кларк попрощалась с сериалом «Игра престолов»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/HBO
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Исполнительница роли принцессы Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов» британская актриса Эмилия Кларк сообщила, что покидает проект. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Актриса отметила, что в последний раз посетила остров, где проводились съемки сериала.

«Высадилась с лодки на остров, чтобы попрощаться с землей, которая стала моим домом <…> почти на десять лет. Это было путешествие с «Игрой престолов». Спасибо за ту жизнь, о которой я не могла бы и мечтать <…> и семью, по которой никогда не перестану скучать», — написала Кларк, выражая благодарность съемочной группе.

Актриса не уточнила, какое именно место съемок она посетила. Сериал снимали почти в 50 локациях, в том числе в Испании, Марокко, Исландии и на Мальте.

В марте 2018 года создатели «Игры престолов» анонсировали гибель ключевых героев сериала.

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