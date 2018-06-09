Создатель «Игры престолов» заказал съемки приквела

Популярный сериал «Игра престолов» обзаведется несколькими приквелами. Пилотную серию одно из них недавно заказал телеканал HBO.

По предварительным данным, всего планируется снять пять новых сериалов, которые будут рассказывать предысторию вселенной «Игры престолов». В приквелах будут задействованы совершенно новые персонажи и никто из текущих героев в них не появится, пишет «Газета.ру».

Сценарием пилотной серии занимается сценаристка Джейн Голдман, известная по фильмам Kingsman и «Люди Икс: Первый класс», а также автор «Песни льда и пламени» Джордж Мартин.

Информацией о проекте поделился представитель телеканала Кейси Блойс. Он рассказал, что в новом сериале будут раскрыты ужасающие тайны Вестероса (мир, в котором происходит действие «Игры престолов». — Ред.), происхождение белых ходоков, а также история легендарного дома Старков.

Время выхода пилотной серии на данный момент неизвестно, однако представители телеканала заявили, что это произойдет приблизительно через год после завершения сериала «Игра престолов», финальный сезон которого выйдет в 2019 году.

«Игра престолов» стала самым популярным на канале HBO и одним из самых дорогих в производстве сериалов в истории телевидения. На счету проекта огромное количество наград, в том числе 38 премий «Эмми».