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Мейси Уильямс объявила об уходе из сериала «Игра престолов»

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Фото: TASS/PA Images/Ian West
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Английская актриса Мейси Уильямс написала на своей странице в Instagram о том, что покидает сериал «Игра престолов», где она исполнила роль Арьи Старк.

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«Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, «Игра престолов». Как же здорово было. Ну, за приключения», — написала Уильямс.

В настоящее время в английском городе Белфасте проходят съемки заключительного сезона сериала. Его премьеру поклонники ждут весной – летом 2019 года, уточняет телеканал «Мир»

Ранее актриса Эмилия Кларк, исполнившая в «Игре престолов» роль принцессы Дейенерис Таргариен заявила, что также покидает проект. 19 июня она написала в своем Instagram, что последний раз посетила остров, где идут съемки сериала.

В марте 2018 года создатели «Игры престолов» анонсировали гибель ключевых героев сериала.

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