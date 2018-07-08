Мейси Уильямс объявила об уходе из сериала «Игра престолов»

Английская актриса Мейси Уильямс написала на своей странице в Instagram о том, что покидает сериал «Игра престолов», где она исполнила роль Арьи Старк.

«Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, «Игра престолов». Как же здорово было. Ну, за приключения», — написала Уильямс.

В настоящее время в английском городе Белфасте проходят съемки заключительного сезона сериала. Его премьеру поклонники ждут весной – летом 2019 года, уточняет телеканал «Мир».

Ранее актриса Эмилия Кларк, исполнившая в «Игре престолов» роль принцессы Дейенерис Таргариен заявила, что также покидает проект. 19 июня она написала в своем Instagram, что последний раз посетила остров, где идут съемки сериала.

В марте 2018 года создатели «Игры престолов» анонсировали гибель ключевых героев сериала.