Более 60 регионов поддержали изменения в пенсионное законодательство

Большинство регионов России придерживаются положительного мнения касательно изменений в пенсионное законодательство, предполагающих ежегодное увеличение выплат действующим пенсионерам на 12 тыс. рублей. Об этом сообщили глава Минтруда Максим Топилин.

По его словам, положительную оценку инициативе дали органы власти 61 региона, об этом они уже уведомили Госдуму. «Цифра растет фактически каждый день, это живой процесс. Например, сегодня поступил отзыв законодательного собрания Приморского края», — заявил министр. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Эту информацию подтвердил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, позиции регионов отражают положительную направленность в отношении концепции законопроекта.

«Активнее свою позицию выражают главы субъектов, чуть менее активно — законодательные собрания, но у них отмечается положительная динамика», — приводит ТАСС комментарий Нилова. Он также отметил, что никто не выразил негативного отношения к этой инициативе.

Суть изменений

Премьер-министр Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, который предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. Эти меры позволят увеличить выплаты действующим пенсионерам на 12 тыс. рублей в год. Кроме того, в документе указано, что изменения позволят создать условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы России в целом.

До этого законопроект рассмотрели члены Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Кроме того, проект изменений в пенсионное законодательство должны до 17 июля обсудить представители регионов России.

Рост пенсий не может остановиться

9 июля Топилин сообщил, что индексация пенсий неработающим пенсионерам будет заложена на уровне ежегодного прироста в 12 тыс. рублей. При этом в 2019 году она составит как минимум 7%.

По его словам, расчеты по росту пенсионных выплат готовятся до 2024 года «Безусловно, мы исходим из того, что будет продолжаться рост пенсий, рост не может остановиться», — подчеркнул министр.

Вместе с тем министр финансов Антон Силуанов ранее отметил, что размер средней пенсии в России к 2024 увеличится до 20 тыс. рублей. «Мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень порядка 20 тысяч рублей», — подчеркнул глава Минфина.

Он также отметил, что работники и сами могут принять участие в увеличении размера будущей пенсии за счет участия в программе индивидуального пенсионного капитала.