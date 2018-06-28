Профсоюзы создадут рабочую группу по изменению пенсионного законодательства

Рабочую группу по вопросу изменения пенсионного законодательства сформируют российские профсоюзы на базе профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Решение об этом приняли в четверг, 28 июня, в ходе круглого стола региональные и отраслевые лидеры объединений профсоюзов «Соцпроф» и депутаты.

Председатель «Соцпрофа», депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил пригласить к совместной работе другие профсоюзные объединения, в том числе Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР) и представителей правительства. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий отметил необходимость изменения пенсионного законодательства. Однако законодательные инициативы, предложенные правительством, нужно всесторонне обсуждать, добавил он.

Созданная группа должна сформулировать конкретные и четкие предложения по изменениям закона о пенсиях, которые бы устроили все стороны, подчеркнул Вострецов, отмечает НСН.

Важно сделать всё, чтобы «не застопорить пенсионную систему вообще», добавил депутат.

14 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина объявил о грядущем повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сейчас эти цифры составляют 60 и 55 лет соответственно.

Изменения начнутся в 2019 году и постепенно завершатся к 2034 году. Они позволят повышать пенсионные выплаты в среднем на 1 тыс. рублей ежегодно.