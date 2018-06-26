Медведев призвал не допустить дискриминацию работников по возрасту

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал правительство приложить все усилия, чтобы люди в зрелом возрасте избежали проблем при приеме на работу при изменении пенсионного законодательства.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена», — приводит слова главы правительства «РИА Новости».

Медведев напомнил, что уже давал поручение Роструду предоставить людям пенсионного возраста возможность работать. Люди с опытом могут эффективнее организовать рабочий процесс, подчеркнул глава правительства.

Кабмин ранее внес в Госдуму проект, предлагающий изменить в пенсионное законодательство.

Документ предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.

За счет этих мер власти рассчитывают повысить выплаты действующим пенсионерам.

В июне министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал «Известиям», что средний размер пенсии в 2019 году составит 15,4 тыс. рублей.