Прямой эфир
Сюжет:

Медведев призвал не допустить дискриминацию работников по возрасту

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал правительство приложить все усилия, чтобы люди в зрелом возрасте избежали проблем при приеме на работу при изменении пенсионного законодательства.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена», — приводит слова главы правительства «РИА Новости».

«Люди, которые работают в 60–65 лет, конкурентны на рынке труда»
Глава Минтруда Максим Топилин — о повышении пенсионного возраста и сокращении сроков получения материнского капитала

Медведев напомнил, что уже давал поручение Роструду предоставить людям пенсионного возраста возможность работать. Люди с опытом могут эффективнее организовать рабочий процесс, подчеркнул глава правительства.

Кабмин ранее внес в Госдуму проект, предлагающий изменить в пенсионное законодательство. 

Документ предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.

За счет этих мер власти рассчитывают повысить выплаты действующим пенсионерам.

В июне министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал «Известиям», что средний размер пенсии в 2019 году составит 15,4 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Партии пенсионеров ожидают роста пенсий после изменений в законодательстве
Медведев обсудил с депутатами предложения по изменениям в пенсионном законодательстве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017