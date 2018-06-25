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Силуанов рассказал о размере средней пенсии в РФ к 2024 году

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Размер средней пенсии в России должен увеличиться до 20 тыс. рублей к 2024 году. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщил министр финансов Антон Силуанов в эфире «России 1».

«Мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень порядка 20 тысяч рублей», — рассказал министр.

Силуанов напомнил, что увеличить размер пенсии могут и сами работники за счет индивидуального пенсионного капитала. Правительство готов предложить стимулы для участников этой системы

Это может быть, в частности, уменьшение налоговой базы для обложения налогом на доходы физических лиц, уточнил глава минфина, передает телеканал «Звезда».

Ранее в понедельник министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал «Известиям», что средний размер пенсии в течение 2019 года составит 15 тыс. 400 рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в субботу, 16 июня, подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста. Законопроект российское правительство одобрило 14 июня.

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