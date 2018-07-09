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Индексация пенсий обеспечит ежегодный прирост выплат на 12 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Индексация пенсий неработающим пенсионерам будет заложена на уровне ежегодного прироста в 12 тыс. рублей. Об этом сообщил министр труда Максим Топилин в Госдуме.

Он отметил, что сейчас Минтруд совместно с Минфином определяет размер окончательной индексации пенсии.

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«Мы исходим из того, что будет закладываться индексация пенсий неработающим пенсионерам в среднем, как мы говорили, на 1 тыс. рублей, это будет означать ежегодный прирост на 12 тыс.», — цитирует ТАСС главу ведомства. Он также отметил, что в 2019 году индексация пенсий составит как минимум 7%.

Вместе с тем Топилин пояснил, что расчеты по росту пенсионных выплат готовятся до 2024 года. «Безусловно, мы исходим из того, что будет продолжаться рост пенсий, рост не может остановиться», — подчеркнул министр.

В июне первый вице-премьер Антон Силуанов отмечал, что размер средней пенсии в России увеличится до 20 тыс. рублей к 2024 году благодаря изменениям в пенсионное законодательство, которые предполагают повышение пенсионного возраста к 2034 году до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

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