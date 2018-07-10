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На капремонт тверских больниц и поликлиник направят 280 млн рублей

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Из бюджета Тверской области в 2018 году будет выделено 280 млн рублей на капитальный ремонт учреждений здравоохранения. Сумма обсуждалась на заседании регионального правительства, которое прошло под председательством губернатора Игоря Рудени.

По словам главы региона, которые приводят «Тверские ведомости», ключевое значение для повышения качества медицинского обслуживания имеет материально-техническое обеспечение больниц и клиник. На закупку 340 единиц оборудования из бюджета направят более 124 млн рублей.

Что касается капитального ремонта самих зданий, то в этом году планируется привести в порядок 66 объектов и подготовить проектную документацию для капремонта еще 14. 

Кроме того, в Тверской области начнет действовать ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник медицинских организаций» на 2018-2020 годы. Ее объем финансирования составит 128,5 млн рублей ежегодно. Участниками программы станут 19 поликлиник области.

Власти рассчитывают в течение нескольких лет решить вопрос с дефицитом в Тверской области педиатров, терапевтов и специалистов узкого профиля.

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