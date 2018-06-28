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Россияне пожелали своим детям работать в IT и медицине

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Фото: Depositphotos
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Россияне считают перспективными для своих детей специальности, связанные с IT и медициной. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Институтом прикладных экономических исследований Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС.

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«У семей сложились достаточно устойчивые представления о том, какие специальности можно отнести к перспективным. В настоящее время наиболее высокий рейтинг у родителей школьников имеют специальности, связанные со сферой информационных технологий, медициной, а также специальности, получение которых позволит работать в правоохранительных органах, других силовых структурах», — цитирует исследователей «РИА Новости».

В 2017 году IT как наиболее перспективную сферу выбрали 42,1% родителей школьников. Армию, полицию, силовые структуры — 38,8%, медицину — 38,5%.

Инженерные специальности предпочли 32% (годом ранее таких родителей было только 20,4%).

Интерес к экономическим специальностям в 2017 году снизился на 4,6% по сравнению с годом ранее, к юридическим — на 1,3%.

Наименее востребованными оказались наука, культура, сфера услуг, торговля, транспорт и образование.

В РАНХиГС отметили, что 89,4% родителей уверены, что их дети должны получить высшее образование. Это, по словам авторов исследования, больше, чем в предыдущие годы.

25 июня были обнародованы результаты исследования аналитического центра НАФИ. Согласно им, только около трети выпускников нынешнего года и ближайших лет определились с будущей профессией. 53% из них утверждают, что школа не помогла им сделать выбор.

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