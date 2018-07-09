Реанимации всех больниц Москвы открыли для круглосуточного посещения

Отделения реанимации и интенсивной терапии московских больниц открыли для круглосуточного посещения. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Согласно правилам посещений, утвержденным Департаментом здравоохранения, в реанимацию или в отделение интенсивной терапии к пациенту могут пройти его родственники. Они обязаны соблюдать тишину и чистоту, а также уважать работу медперсонала больницы, сообщает сетевое издание m24.ru. Приходить к пациенту одновременно более чем двум посетителям запрещено.

По словам главы департамента Алексея Хрипуна, хотя отделения реанимации оборудованы современной техникой, которая соответствует мировым стандартам, зачастую главную роль в положительной динамике состояния пациента играет поддержка близких.

Законопроект, разрешающий родственникам посещать больных во время оказания им помощи в отделениях реанимации и интенсивной терапии, был принят Госдумой 4 июля.