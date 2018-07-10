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Вступление Грузии в НАТО сделает США счастливыми

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Фото: Global Look Press/Pete Marovich
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Власти США будут рады членству Грузии в Североатлантическом альянсе, призналась постпред Соединенных Штатов при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Об этом она заявила на брифинге перед саммитом организации на уровне глав государств.

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«Мы были бы счастливы видеть Грузию членом НАТО. Если сама Грузия решит это сделать и выполнит все условия», — цитирует ТАСС американского представителя.

Согласно расписанию саммита, 12 июля состоится заседание глав стран Североатлантического совета с участием президентов Украины и Грузии.

В мае премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что Тбилиси может вступить в НАТО к 2021 году. Он также заверил, что власти республики ежедневно работают для достижения этой цели и проводят необходимые реформы.

Кроме того, в июне президент Украины Петр Порошенко признался, что мечтает добиться членства республики в Организации Североатлантического договора к 2030 году.

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