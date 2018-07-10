Вступление Грузии в НАТО сделает США счастливыми

Власти США будут рады членству Грузии в Североатлантическом альянсе, призналась постпред Соединенных Штатов при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Об этом она заявила на брифинге перед саммитом организации на уровне глав государств.

«Мы были бы счастливы видеть Грузию членом НАТО. Если сама Грузия решит это сделать и выполнит все условия», — цитирует ТАСС американского представителя.

Согласно расписанию саммита, 12 июля состоится заседание глав стран Североатлантического совета с участием президентов Украины и Грузии.

В мае премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что Тбилиси может вступить в НАТО к 2021 году. Он также заверил, что власти республики ежедневно работают для достижения этой цели и проводят необходимые реформы.

Кроме того, в июне президент Украины Петр Порошенко признался, что мечтает добиться членства республики в Организации Североатлантического договора к 2030 году.