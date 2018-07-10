Страны НАТО достигнут рекордного роста военных расходов к 2019 году

Страны, входящие в НАТО, к 2019 году достигнут рекордного увеличения своих военных расходов, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита организации.

По его словам, расходы на оборону вырастут «на миллиарды долларов», передает ТАСС.

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11–12 июля.

Ранее сообщалось, что Столтенберг, а также председатели ЕС и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер подписали новое соглашение об укреплении сотрудничества между Евросоюзом и НАТО.