Евросоюз и НАТО договорились об укреплении сотрудничества

Новое соглашение об укреплении сотрудничества между Евросоюзом (ЕС) и НАТО подписали председатели ЕС и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

О подписании соглашения сообщает ТАСС.

Документ — вторая декларация о трансатлантической безопасности НАТО и ЕС. Первую подписали на саммите Североатлантического альянса в Варшаве в июле 2016 года.

Саммит НАТО–ЕС пройдет в Брюсселе 11–12 июля. На прошлой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита в очередной раз заявил, что Германия и другие союзники по НАТО должны увеличить свои расходы на оборону.

В преддверии мероприятия в Бельгии заявили о недопустимости давления США на союзников по альянсу.