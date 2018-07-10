Саммит НАТО объявит о приглашении Македонии в альянс. Об этом во вторник, 10 июля, сообщил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.

Он уточнил, что приглашение вступит в силу после имплементации соглашения о смене названия балканского государства, сообщает ТАСС. В июне вступление Македонии в НАТО в Кремле назвали суверенным делом страны.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской Республики Македония Никола Димитров в июне подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор открыл дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС. Позже президент Македонии Георге Иванов отказался подписать документ. Теперь парламент вынужден будет объявить главе государства вотум недоверия и инициировать импичмент.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Брюсселе 11–12 июля.