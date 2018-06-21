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Договор о переименовании Македонии направлен на подпись президенту

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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Ратифицированный депутатами договор с Грецией о переименовании Македонии направлен на подпись президенту страны Георге Иванову. Ранее глава государства уже отказывался его подписывать.

Закон кабинету президента направил председатель собрания Македонии Талат Джафери.

У Иванова есть семь дней на то, чтобы подписать соответствующий указ, однако он не хочет подписывать документ, считая, что это наносит ущерб стране, сообщает «РИА Новости».

В случае, если президент так и не подпишет указ, премьер-министр Зоран Заев допускает возможность начала процедуры импичмента, для чего ему потребуется поддержка около двух третей парламента (не менее 80 человек).

Сам президент заявил, что его позиция неизменна несмотря на все угрозы и давление. Если на документ будет наложено вето, он должен быть повторно утвержден собранием, но уже абсолютным большинством — 61 голосом. По словам премьера Заева, окончательное решение примут македонские граждане на референдуме в сентябре или октябре.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров 17 июня подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония.

Договор, таким образом, открыл дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС. Ранее вступление в организации блокировала Греция, которая требовала изменить название республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Переименование и условия договора вызвали категорическое неприятие у разных партий македонской оппозиции, которые вывели в центр Скопье около 2 тыс. сторонников патриотических движений.

Многолетний спор между балканскими странами можно считать разрешенным. Греция и Македония не могли поделить название со времен распада Югославии. Это связано с тем, что в Греции есть своя Македония — регион площадью 34 кв. км. Поэтому Афины спорили со Скопье за право носить имя великого полководца.

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